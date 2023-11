Vurderer tvangsflytting

I et lekket utkast til løsning på Gazakrigen fra Israels etterretningsdepartement er et av forslagene å flytte hele Gazas befolkning til Nord-Sinai i Egypt – først midlertidig i teltleirer og seinere i permanente byer.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: Israelsk dokument foreslår å «overføre» Gazas innbyggere til EgyptI et israelsk regjeringsdokument blir det foreslått å overføre hele Gazastripens sivilbefolkning til Sinaihalvøya i Egypt i forbindelse med krigen.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Israelsk dokument foreslår å «forflytte» Gazas innbyggere til EgyptI et israelsk regjeringsdokument blir det foreslått å forflytte hele Gazastripens sivilbefolkning til Sinaihalvøya i Egypt i forbindelse med krigen.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Alarmen går i UD om Gazas barnBarn i Gaza utsettes daglig for drap, sult, sykdom, og palestinere er sjokkert over Vestens respons, ifølge en intern UD-rapport.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israels forsvar sier de har bombet Hizbollah-mål i LibanonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israels ambassadør gir Norge det glatte lag– Norge er mer kritisk til Israel enn andre europeiske land, mener ambassadøren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Elektrisk firmabil: Halvparten vurderer bytte ut elbilen til fossilbil1 av 2 som har elektrisk firmabil vurderer å bytte til fossilbil, viser nye tall. – Det er håpløst at vi har skatteregler som nærmest ber folk som har firmabil å velge forurensende bil, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕