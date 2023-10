Vogntog tatt i 69 kilometer i timen i 50-sone

Den på alle måter tyngste fartsovertredelsen presterte en vogntogsjåfør gjennom Oteren.Det ble skrevet ut 10 forenklede forelegg for fartsovertredelse på stedet.

På E6 gjennom Skardalen i Kåfjord gikk det også altfor fort. Her ble det hele 24 bilførere vinket inn for å få forelegg for å ha brutt fartsgrensen på 60 kilometer i timen.

Les mer:

bladetnordlys »

USA: Minst 22 døde og mange skadd i masseskyting i MaineAmerikanske medier melder at flere titalls personer er drept og flere såret etter masseskyting i Maine. Les mer ⮕

Ikke gjør denne tabben: - Kan koste deg flere hundre tusenFlere velger å spare penger på dekkskifte. Det kan både bli dyrt og farlig, ifølge NAF. Les mer ⮕

Minst ti døde og flere titall såret i masseskyting i Maine, opplyser kilder til ABC NewsMer enn ti personer er drept og flere titalls andre er skadd i en masseskyting i Lewiston i Maine onsdag kveld, opplyser kilder til ABC News. Les mer ⮕

UD: Flere nordmenn har kommet seg ut fra VestbreddenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

- UD: Flere har kommet seg ut fra VestbreddenSiste nytt fra Dagbladet: Flere norske borgere har kommet seg hjem fra Vestbredden på egenhånd, skriver Utenriksdepartementet torsdag morgen. Utenriksdepartementet tilbød nors... Les mer ⮕

Brutalt banket opp av kjæresten flere ganger: – Uforståelige hendelserEn mann i 20-årene må i fengsel i 14 måneder for en serie voldshendelser. Uforståelig og svært alvorlig, mener retten. Les mer ⮕