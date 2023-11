Viser krateret etter angrepet på flyktningleiren

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Den israelske hæren (IDF) sier lederen for Hamas' panservernstyrke på Gazastripen er drept i et flyangrep.

– Norske diplomater jobber nå intenst for å få klarhet i når nordmenn kan reise ut. Dette har høyeste prioritet. Vi har, i likhet med andre land, sendt navn på de nordmennene som ønsker utreise til alle relevante parter, sier Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i UD i en e-post til TV 2 onsdag kveld. – Så snart vi vet mer vil vi informere norske borgere i Gaza, sier Svendsen videre.

– Gitt at utreise for utenlandske borgere skjer i puljer, forventer vi at ikke alle norske borgere vil få tillatelse samtidig. Vårt mål er likevel at alle norske borgere i Gaza skal få reise ut så raskt som mulig, sier Svendsen.

Tirsdag ble minst 50 mennesker drept og 150 såret i et israelsk bombeangrep mot Jabalia, deriblant flere sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. Onsdag ble flyktningleiren bombet på nytt. Så langt er det uklart hvor mange som er drept eller såret i dette angrepet.

Et angrep som er bevisst rettet mot sivile er derimot ulovlig. Det samme er angrep der de sivile tapene er uforholdsmessig store, sammenlignet med den militære gevinsten.

