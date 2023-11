Vipps og e-post trenger ikke enorme datasentre. Det gjør derimot dopamindrevne tjenester som porno og sosiale medier

Etter at vi skrev innlegget «Er 500 arbeidsplasser på Kalberg mye?» har vi mottatt veldig mange reaksjoner. Minst 95 prosent av reaksjonene har uttrykt takknemlighet over våre ganske kritiske refleksjoner rundt hva datasenter vil kreve av ressurser fra samfunnet, og hva det gir tilbake.

Det er kanskje vel så interessant at de som er positive til det foreslåtte datasenteret, viser til den samme vinklingen som Green Mountain nå fremfører. Det argumenteres ikke lenger så mye for at datasenter er en fantastisk mulighet for høy lokal verdiskaping og spennende arbeidsplasser. Hovedargumentet er plutselig snudd på hodet: Siden vi er avhengige av datasentre, må vi i Rogaland «ta en for laget», for et sted må jo slike senter ligge.

Selv om man er glad i gratis porno, er det ikke sikkert man synes det er viktig nok til å tapetsere Frafjordheiene og resten av fjellheimen med vindmøller for å få det levert «grønt».Ja, den digitale økonomien er gigantisk. Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix og Microsoft er navn vi alle kjenner.

1. De omsetter for enorme beløp, og er veldig, veldig flinke til å betale minst mulig i skatt. For eksempel omsatte Amazon i Storbritannia i 2018 for nesten 150 milliarder kroner der. Skatt? 23 millioner kroner, eller 0,015 prosent av omsetningen.

2. De skal alle bli «grønne» og redusere klimautslippene sine dramatisk i løpet av kort tid. Google sier for eksempel at de skal drive alle sine datasentre med fornybar energi innen 2030.at Google har søkt om å få legge beslag på mer enn 5 prosent av hele Norges strømproduksjon til et nytt datasenter de vil etablere. Konkret 7,5 TWh. Samme artikkel forteller at all industri på Herøya i Telemarkbruker 1,3 TWh i året.

