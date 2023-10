Vinteren kommer trolig i år også. Her er seks tips for å være forberedt.

Trafikkuhell og mer eller mindre kaotiske tilstander er en tradisjon når høstens første snø dukker opp. Her fra Maridalen i november 2016.Du kan finne ut om det er vinter ved å sjekke været, lytte til råd fra politi og andre etater, se ut av vinduet, og prøve å skli på fortauet.

Når det er vinter, bør du ha vinterdekk på bilen. Om du ikke har det, må du skifte dekk. Om du ikke vil eller kan skifte dekk, bør du ikke kjøre bil.De gule bladene råtner og faller av trærne. Det blir kaldere. For mange av oss er dette tegn på én ting:Klorofyll er et grønt pigment som er nødvendig for fotosyntese. Det er dette som gir blader grønn farge. Men når det blir lange netter, programmeres bladene til å dø.

Dette skjer til tross for at vinteren gjennom en årrekke har vært et gjentagende fenomen. Det viser historiske klimadata Aftenposten har hentet inn:Her er fire enkle metoder du selv kan bruke for avdekke at vinteren er i anmarsj – og tips til å håndtere dens ankomst.På Blindern i Oslo ligger hovedkontoret til Meteorologisk institutt. Her jobber kompetente medarbeidere som har gått på skole og universitet i mange år. De kan mye om fysikk og matematikk. headtopics.com

Med hjelp av kraftige datamaskiner har de utarbeidet metoder som gjør det mulig å anslå med en viss grad av sikkerhet hvordan været blir de neste dagene. Værvarslene gjengis deretter i fjernsyn, på radio, i applikasjoner og på nettsteder somPoliti- og lensmannsetatens operative personell og Vegtrafikksentralen kommer ofte med tydelige råd dersom vinteren er på vei. Disse blir ofte gjengitt i fjernsyn, på radio, i nettaviser og sosiale medier.

