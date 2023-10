Vinge-kanon sikret viktig poeng for Stabæk – klatret opp på trygg plass

Stabæk karret med seg et potensielt livsviktig poeng ved å klare 2-2 borte mot Sarpsborg i Eliteserien søndag kveld.

12 minutter senere banket i stedet Ramon-Pascal Lundqvist vertene i ledelsen, etter at Jeppe Andersen stusset et innlegg fra Victor Torp tilbake i boksen. Krogstad ble riktignok ikke den eneste innbytteren som gjorde seg tellende. For med 12 minutter igjen på klokken slo Peter Reinhardsen et innlegg til Kristian Fardal Opseth, som headet vertene i ledelsen igjen.

– Jeg fikk kneet hans på innsiden av mitt kne. Jeg vet ikke helt hva det er, men forhåpentligvis er det bare en veldig hard smell på innsiden av kneskålen. Jeg sjekket det i garderoben, og det føles relativt stabil, men det er en del hevelse. Forhåpentligvis er det bare en hard smell, sier Johannessen.Lyons lagbuss ble pepret med stein på vei til søndagens bortekamp mot Marseille. headtopics.com

Etter noen vonde minutter kom beskjeden om at Dost var ved bevissthet. Han ble fraktet ut på båre og løftet hånden til publikum. Begge lags supportere ropte hans navn. Odd scoret tidlig i begge omganger og slo HamKam 2-0 i Eliteserien. Nedrykksspøkelset truer fortsatt hedmarkingene.

– Jeg vet at hva som helst kan skje når den lange ballen kommer. Og stussen kom, så jeg måtte bare være først på den. Og det var jeg, sa Baccay til TV 2 i pausen. Vålerenga: Storevik - Riisnæs, Bitri, Strandberg, Oldrup Jensen - Håkans, Strand, Hage, Bjørdal - Ofkir, IlicDet er lagets andre tap på fem kamper. Etter tre kamper uten seier er Kristiansands-laget nummer fem av åtte lag i gruppen, fem poeng bak ledende Ikast. headtopics.com

