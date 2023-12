Vin Diesel anklaget for seksuelt misbruk av assistenten sin

Vin Diesel er kanskje aller mest kjent fra sin rolle i Fast & Furious filmene. Det er under inspillingen av film nummer fem i 2010 assistenten, Asta Jonasson, hevder at misbruket fant sted. Ifølge kanalen hevder Jonasson i søksmålet at Sinclair festet henne til en vegg på hotellet hans, mens han utførte en seksuell handling på seg selv. Jonasson hevder at hun sa klart nei, men at dette ble ignorert av skuespilleren. Hun skal og ha forsøkt å løpe vekk fra han.

Videre saksøker hun Sinclair for urettmessig oppsigelse, og hevder at hun ble sparket kun timer etter misbruket. Sinclair har ikke svart BBCs henvendelser, men en av Jonassons advokater har valgt å gå til søksmål for «å holde Vin Diesel og de som tillot og dekket over hans seksuelle overgrep ansvarlige for deres grove handlinger». – Vi håper at hennes modige beslutning om å stå frem bidrar til å skape varig endring og styrker andre overlevende, sa advokat Clair-Lise Kutlay til kanale





