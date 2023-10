Ville bare ha ham ut

«Giiiirl, hvorfor skjer dette?». Reaksjonene raser inn etter at en kvinne delte video av fødselen sin på TikTok tidligere denne måneden. Videoen begynner med at Maira sitter i en sykehusseng med en stor gravidmage. Deretter viser hun et klipp av seg selv, tilsynelatende under rier, og etter at barnet har kommet ut.. Og det er her alle setter kaffen i halsen, for når Maira åpner øynene er de fulle av blod..

- Ja, dette er noe vi jordmødre opplever fra tid til annen, bekrefter Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF, til Dagbladet.. Hun forklarer at det er voldsomme krefter i sving når en mor skal føde et barn. Trykketrangen tar som regel tak i kroppen, og det er ikke mulig å kjempe imot.. - Når mor bruker mye kraft og muskler, som kreves for å føde barn, hender det at blodårene brister slik vi ser i dette tilfellet.

Les mer:

dagbladet »

Fikk syre kastet i ansiktet: -Jeg ville heller ha blitt skuttAndreas Christopheros (38) har gjennomgått over 60 smertefulle operasjoner etter at han ble angrepet med syre i hjemmet sitt. Les mer ⮕

Da 16-åringen ble knivstukket ville han ha hevnVoldsbruken blant barn og unge i Oslo har eksplodert. Ungdom som blir tatt med våpen har doblet seg siden i fjor. Les mer ⮕

Erlend Nødtvedt sov på tørkeloftetSamboeren nektet da han ville ha død lyrikers seng på soverommet Les mer ⮕

«Nytt på nytt» får ros for fleiping med Israel og Hamas– Vi ville lage satire hvor vi nærmet oss det brutale, uten å gå rundt grøten. Les mer ⮕

Kan miste nøkkelspillere i medaljejaktenTILs ville snuoperasjon i mot Viking kom med en liten bismak. Les mer ⮕

Krigen mellom Hamas og Israel - Gikk for langtVille aldri fått høre noe slikt fra forgjengeren til Guterres, sier tidligere FN-ambassadør. Les mer ⮕