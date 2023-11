Vil tiltale mann for forsettlig drap på 45 år gammel kvinne i Trondheim

Tirsdag fikk den drapssiktede mannen forlenget fengsling i nye åtte uker. Statsadvokat Per Morten Schjetne opplyser til Adresseavisen at politiets innstilling går på forsettlig drap. Det er forhåndsberammet rettssak 15. januar i Trøndelag tingrett. Schjetne opplyser at han regner med at tiltalen vil være klar i løpet av desember.

Det er foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede mannen og statsadvokatens vurdering er at han var tilregnelig da drapet skjedde. Advokat Jasmin Gheshlaghi er den siktede mannens forsvarer. Hun ønsker ikke å kommentere hvordan den siktede stiller seg til siktelsen.

