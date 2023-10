Vil lenger frem på banen slutter i kjedelig Eliteserieklubb

Langt inne i skogen i det fylket med størst tetthet av odelsgutter ligger den litt kjedelige, men veldig solide Eliteserieklubben Odd.

Bakerst å banen de siste fem sesongene, lynraske Erik Eikeng. Høyrebacken har nå skrevet en avtale med OBOS-ligaklubben Florø og der vil han benyttes lengre frem på banen. Florø skriver han har klubbens uoffisielle rekord på 40 meter, og lover publikum at de snart får se enda et lyntog i blå/svart.I Florø blir 21-åringen medspiller med Dejan Corovic, også fra Porsgrunn.

Florø skriver at Erik er tydelig på at han spiller fotball fordi han elsker spillet. Vi må selvsagt gjøre jobben, men en må ikke glemme å ha det gøy. I Florø håper han også å få tid til noe annet som også er gøy, nemigå fiske. I Telemark blir det mest små ferskvann, så nå håper han at det skal rykke litt kraftigere i gøtten. headtopics.com

