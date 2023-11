– Vil ikke ha en gjentagelse av mandagskaoset

Statens vegvesen kommer til å følge nøye med på værmeldingen og tilpasse arbeidet.– Selv om entreprenørene har saltet og strødd, kan det fortsatt være veldig glatt, advarer Solli.Vis merTrafikkoperatøren håper også folk har trafikkaoset fra tidligere denne uken friskt i minne når de setter seg bak rattet torsdag.

