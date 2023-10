Vil hente Soler til Premier League

Etter 26 åringen landet i Paris har han gått fra å starte hele tiden til å stadig oftere starte kampen på benken. – Det frustrerer!Carlos Soler ønsker ikke å bli værende i en klubb som tilbyr lite spilletid. Han kan tenke seg å dra videre.

Selv om Unai Emery som nå med stor suksess leder Aston Villa hadde sluttet som manager i Valencia før Carlos Soler kom inn som ungt talent i 2014 har han fulgt tett med på utviklingen der og i Spania generelt som manager for flere av Europas storklubber.Den franske avisen Le Parisien melder at Aston Villa viser interesse for midtbanespilleren, Unai Emery har fortsatt et godt forhold til PSG som han ledet fra 2016 til 2018.

Soler kom til PSG fra Valencia i 2022 og har kontrakt ut 2027. Han har totalt sju mål og fem assist på 42 kamper.

