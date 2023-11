Vil gi sliterne erstatning

Klassekampen har tidligere skrevet om at yrkesskadelista ikke har blitt vesentlig revidert siden 1960-tallet. Belastningslidelser, altså fysiske og psykiske plager som har utvikla seg over tid, er i dag unntatt.

– Sakene i Klassekampen og innspill vi har fått fra fagforeningene, viser at dagens regelverk både er en likestillingsutfordring og at det er utdatert, sier Moflag og legger til:Samtidig sier hun at de oppfatter at Arbeids- og inkluderingsdepartementet prioriterer saken.

Øvstegård understreker at det ikke skal være sånn at folk skal måtte regne med en viss slitasje på kroppen i løpet av et arbeidsliv. – Hvis flere sjukdommer gir rett på yrkesskadeerstatning, vil det også bli en økt kostnad i form av økte trygdeytelser.– Det må de allerede.

