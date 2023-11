Vil endre eldreomsorgen - kan ikke gi lønnsgaranti

Starte med å peke ut fire sykehjem som skal konkurranseutsettes. Det skal ikke være ideelle sykehjem, men sykehjem som i dag drives eller er planlagt driftet av kommunen. De ideelles andel skal også økes innenfor helsetjenesten.

– Vi kan garantere for at det skal være gode lønns- og pensjonsvilkår. Og så er det klart at vi må se på det juridiske for hvordan vi kan sikre det etter en periode, sier Korkunc.Korkunc sier Høyre på Stortinget jobber med å fremme et forslag om at regjeringen skal utrede om man kan stille krav om lønns- og arbeidsvilkår på lik linje med en tariffavtale i en anbudsprosess.

– Jeg kommer til å gjøre at jeg kan for at de ansatte skal ha gode lønns og arbeidsvilkår, og vi skal stille strenge krav til det. Nøyaktig hvordan er et juridisk spørsmål. Der håper jeg på drahjelp fra regjeringen, men vi kommer også til å gjøre en innsats her for å finne ut om, og i så fall hvordan vi kan sikre det uansett hvem som driver tjenesten, sier han.

– Vi skal selvfølgelig ta vare på alle ansatte i denne prosessen. De som vil fortsette å jobbe der vil få lov til det. Men det klart at hvis noen ikke ønsker å jobbe under private drivere, må vi finne en flott og god jobb til den personen i et kommunalt sykehjem. Det er uaktuelt at de skal måtte slutte, og de skal beholde rettighetene sine.– Da er det viktig at vi tilbyr gode og konkurransedyktige vilkår.

