Vil bygge havvindfabrikk med 2000 ansatte

– Vi kan produser med langt lavere kostnader og dermed uten eller med mindre subsidier enn noen andre vi kjenner til i jungelen av aktører som vil bygge ut flytende havvind på norsk sokkel, sier Lars Ødeskaug, styremedlem og rådgiver for Ocean Ventus i Grimstad.

Nå har selskapet signert en intensjonsavtale om å bygge fabrikk på omtrent 200.000 kvadratmeter pluss utearealer og kaiområde for serieproduksjon av fundamenter til flytende havvindmøller på Hausvik i Lyngdal.

