Vil bruke KI til å analysere transportdata fra smarttelefoner – kan føre til nye billettsystemer

– I stedet for å sende data til en server, kan vi sørge for at alle dataene er på telefonen, forklarer forskerne Mahdieh Kamalian og Paulo Ferreira, her foran T-banen i Oslo. Med sensorer på smarttelefonen kan de finne ut om du for eksempel er på en buss eller trikk.Smarttelefonen samler allerede mye informasjon. Posisjonsdata har vist seg å være svært utleverende, nesten som et digitalt fingeravtrykk. Hvor hver og en av oss befinner seg, er unikt.

– I stedet for å sende data til en server, kan vi sørge for at alle dataene er på telefonen. Informasjonen som sentraliseres, er modellen, forklarer han. Enn så lenge bruker programmet GPS-informasjon. Ferreira påpeker at dersom de kan unngå å bruke GPS vil det være et steg i riktig retning for personvernet.Programmet som blir brukt, er en form for kunstig intelligens, eller maskinlæring. Ifølge Ferreira er det få andre som bruker maskinlæring på slik data.

Han håper at denne typen data vil bli brukt mer i maskinlæring i fremtiden – og mener potensialet er stort. Ferreira forteller om et annet prosjekt der målet er bedre pandemikontroll. I dette prosjektet blir det brukt bilder, og det viser seg å være vanskelig. headtopics.com

– Hvis vi kan få den til å analysere dataene automatisk, kan vi se for oss at dette kan brukes til å lage automatiske billettsystemer, forklarer hun. Det kan bety at billetten for eksempel aktiveres automatisk når du går på en buss.

– Så langt viser dataene at den største utfordringen for appen er å skille mellom ulike motoriserte kjøretøy:

