Viking-talent tatt ut på G18-landslaget

Hele G18-troppen: Martin Børsheim – Brann Sander Østraat – Haugesund Håkon Røsten – Rosenborg Rasmus Holten – Brann / Mjøndalen Simen Vatne Haram – Aalesund Aleksander Hammer Kjelsen – Vålerenga Aleksander Andresen – Stabæk Filip Loftesnes-Bjune – Sandefjord Oluwafemi Olofinjana – Birmingham Jens Hjertø Dahl – Tromsø Eivind Helland – Brann Sverre Nypan – Rosenborg Henrik Molvær Melland – Aalesund Sondre Granaas – Mjøndalen Mats Pedersen –...

STVAFTENBLAD: Aftenbladets sportsleder: «Viking har ikke bare blitt passive, de har frosset til is»KOMMENTAR: I fritt fall på tabellen og med fire kamper igjen er det på tide at Viking-spillerne våkner. Nå handler det om å slippe seg løs – uten å tenke konsekvenser.

STVAFTENBLAD: Viking-talentene kunne juble for gjev tittelGullhatter og jubel etter seieren.

STVAFTENBLAD: Må bytte ut kunstgras etter bluss-skaderDet ble skader på kunstgraset på Bryne etter Bryne-Viking

STVAFTENBLAD: Historisk opprykk: Dette sier Viking-sjefen om veien videre– Vi endrer ikke på filosofien, sier Vikings styreleder etter opprykket til 1. divisjon.

DAGSAVISEN: Viking politianmeldt av OddDaglig leder Eirik Bjørnø i Viking bekrefter at Viking er politianmeldt i kjølvannet av kampen i Skien 7. oktober på Skagerak Arena.

VGNETT: Hemmelig Hamas-møte i Oslo skal ha blitt droppet: Skylder på HuitfeldtSommeren 2022 skal daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ha vært involvert i et forsøk på å skape en ny Oslo-kanal med Hamas. Det forteller den israelske aktivisten og spaltisten Gershon Baskin til VG.

