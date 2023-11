Viking-talent på landslaget

Norge møter Romania, Estland og Frankrike i EM-kvalifiseringsrunde i Romania i perioden 11.–22. november. Taraldset har allerede spilt 12 aldersbestemte landskamper og scoret ett mål. Se hele troppen her.

DAGSAVISEN: Viking politianmeldt av OddDaglig leder Eirik Bjørnø i Viking bekrefter at Viking er politianmeldt i kjølvannet av kampen i Skien 7. oktober på Skagerak Arena.

STVAFTENBLAD: Må bytte ut kunstgras etter bluss-skaderDet ble skader på kunstgraset på Bryne etter Bryne-Viking

STVAFTENBLAD: Viking-talent tatt ut på G18-landslagetEdvin Austbø er blitt et fast inventar i G18-landslagstroppen til Norge.

STVAFTENBLAD: Frykter sesongen er over for Viking-stjerne: – Har ikke presset hamViking har kollapset og gått fra gullkamp til 4. plass. Nå må laget belage seg på en sesonginnspurt uten midtstopperkjempen David Brekalo (24).

TV 2 NYHETENE: Nordisk råds sesjon på Stortinget: Stoltenberg: - Vi lever i en farlig tid- Dessverre kan vi ikke velge å bare forholde oss til en krise av gangen, sier generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, under talen i Stortinget.

STVAFTENBLAD: Viking-talent på landslagetTaraldset i aksjon for Viking G19 tidligere i år.

