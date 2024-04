Viking imponerer defensivt etter salget av David Brekalo

Defensivt imponerer Viking etter salget av stjernestopper David Brekalo. Særlig én egenskap hos den nye stoppersjefen vekker oppsikt. POPULÆR TYPE: Flere medier ville ha en bit av Vikings Sondre Langås etter eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Sarpsborg 08. Foto: Carina Johansen– I den kampen her synes jeg han hadde veldig bra kontroll. God med ball. Fysisk er han veldig, veldig bra, han går i dueller og har veldig bra kontroll.

Sondre Langås var igjen viktig for Viking i 1-0-triumfen over Sarpsborg 08. – Skal jeg være ærlig så tenker jeg ikke mye på at Brekalo har dratt. Han var en fantastisk fyr og en sykt god spiller. Så vil jeg si at han har dratt nå - og det har vært nok prat om ham, ikke vondt ment, sier Langås til TV 2. – Jeg mener det er lagets prestasjoner som gjør at jeg spiller bra. Det er de som hjelper meg til å være en god spille

Arven etter Brekalo: - Det har vært nok prat om ham
STAVANGER (TV 2): Defensivt imponerer Viking etter salget av stjernestopper David Brekalo. Særlig én egenskap hos den nye stoppersjefen vekker oppsikt.

