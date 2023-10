VIF-lidelse satt i system

i praksis reddet plassen, står Vålerenga nok en gang igjen på perrongen med null poeng etter sesongens niende hjemmetap. Det er jo elleville tall. For Vålerenga er beholdningen at de spillemessig var på et helt annet nivå enn for en uke siden, men det er uhyre fattig trøst akkurat nå. Samtidig ga kampen oss en varig endring i VIF-forsvaret.skadeskutte dyr som møttes i en gjørmekamp. Ironien lyste fra RBK-seksjonen før avspark.

Han bør ha den plassen resten av sesongen. Nevnte Nelson forsvant etter pause. Det var det en klar grunn til.til Rosenborgs angrepsspill ved de to scoringene før pause, men hvorfor ser det så enkelt ut å score mot VIF? Med enkle entouch var Vålerenga utspilt. Elias Hagen skal være en slags skjerm foran midtforsvaret, men også han kom på halvdistanse.

