VIF-krisen: Bakke med lavere poengsnitt enn Fagermo

Da er det store spørsmålet: Hvordan er det mulig med tre seire for et lag som bare unntaksvis vinner (6 av 26 kamper) og er ligaens svakeste hjemmelag?

Nå ligger VIF tredje sist med sine 24 poeng. Historisk sett må man ha minst 30 poeng for å overleve, noen ganger mer.– Vi må bare legge fra oss alt av mentalt spill. I utgangspunktet må vi overprestere i resten av kampene, så la oss prøve på det, sa Geir Bakke til Dagsavisen etter kampen søndag kveld.

– Det er vel bare Vålerenga som ikke har hatt effekt av trenerbytte, sa nettopp Fagermo i TV2-studio for en uke siden. Jan Frode Nornes ledet VIF i to seriekamper (en uavgjort, ett tap), men vant to cupkamper før Geir Bakke ble presentert som ny hovedtrener 12. juli.Sportssjef Joacim Jonsson bedyrer at det ikke er panikk på Valle, men alle som kan lese en tabell ser alvoret. headtopics.com

Geir Bakke er mer opptatt av å gjøre noe med detaljene som gjør at det sprekker opp. Han mente Rosenborgs to første scoringer søndag kveld var eksempler på det da trønderne enkelt broderte seg gjennom VIF-forsvaret.– Det har skjedd altfor mange ganger i år. Hvorfor har vi ikke oppe turtallet når det kommer inn et par løp bak oss samtidig. Det er noe vi må registrere kjappere.

Det gjenstår fire serierunder og Vålerenga skal møte lag rundt seg på tabellen. Hjemmekampen mot Stabæk 12. november seiler opp som den viktigste.

