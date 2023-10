VIF-børsen: Nervøst mot Rosenborg

Ruser ut på de to første målene og gjør ikke seg selv større, spesielt på Nelsons mål. Skal selvsagt ta skuddet til Sæter.Trygg med ballen, nervøs uten. Taper to dueller mot samme mann før 0-1. Keeperhøyde på straffen, men hevet seg etterpå. Mye bedre i andreomgang, men snur rompa til på 1-3.Er en offensiv trussel for Rosenborg.

Burde spilt på tvers til Ilic. Ikke trygg i det defensive. Trenger å legge på seg muskler.Uheldig som ikke scorer i det første minuttet. God i kombinasjonene offensivt. Bidrar med å dekke rom, men slipper Nelson før 0-2.Ble fôret med mange gode innlegg i kveld. Misser litt i timingen på de fleste. Trygg på reduseringen. Uheldig som ikke reduserer da han traff tverrligger.

