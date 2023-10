Video viser skrekknatten i Steinkjer

Aktor mener 30-åringen bevisst kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer sentrum like etter klokken 02.10 natt til søndag 9. april i år.Etterpå stakk han fra stedet, men ble pågrepet i en grøft noen kilometer utenfor sentrum.– Han erkjenner de faktiske forhold, men mener at det ikke er gjort med vilje. Han erkjenner ikke at det er forsettlig, sier forsvarer Anne Marstander-Berg tilHan la flere tunge gjenstander på jernbaneskinnene.

Men ble frikjent for dette, da dommeren var i tvil om han var i stand til å forstå at handlingene hans kunne sette menneskeliv i fare.Ifølge aktor Kaia Strandjord er den tiltalte vurdert som strafferettslig tilregnelig.I tillegg skal de to fornærmede – som ble truffet av bilen til tiltalte – forklare seg. Aktor mener de ble utsatt for drapsforsøk.LYS: Like etter ulykken var det flere som tente lys og la ned blomster der hendelsen fant sted i Steinkjer sentrum.