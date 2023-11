Viaplay Viaplay tar grep

I sommer sank aksjekursen med nesten 75 prosent.. Siden juli har de kuttet 30 prosent av sine ansatte. Det har vært store omorganiseringer i ledelsen i selskapet. Krisen startet da Anders Jensen gikk av med umiddelbar virkning. P4-sjef Kenneth Andresen ble seinere utnevnt til selskapets fungerende sjef i Norge.. Dagbladet har spurt om den økonomiske situasjonen er årsaken til at de dropper en studioløsning i kamphallene.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIGI_NO: Nytt Oslo-byråd: − Ingen planer om å legge ned Oslo OrigoNytt byråd vil «i større grad benytte kompetanse og kapasitet i det private markedet», men har foreløpig ingen planer om å legge ned Oslo Origo.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Girls of Oslo»: Uttaler seg for første gang etter «Girls of Oslo»-slaktenTV-anmelderne har ikke vært nådige mot den mye omtalte reality-dokuen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Politiet om trafikkaos: - Risikerer å miste førerkortetOslo politidistrikt opplyser til Dagbladet at flere fikk førerkortet beslaglagt etter trafikkaos i Oslo mandag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Mann dømt til tre år og seks måneders fengsel for Ikea-skytingen i Oslo, melder NRKTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Oslo: Familiefar (44) dømt for Ikea-skytingMannen som løsnet flere skudd med et automatvåpen utenfor Ikea i Oslo, er frikjent for drapsforsøk, men dømt for kroppsskade.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Mann dømt til tre år og seks måneders fengsel for Ikea-skytingen i OsloEn 44 år gammel mann er dømt til tre år og seks måneders fengsel etter skytingen utenfor Ikea på Furuset i februar i år.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕