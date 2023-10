Vi vil jobbe for at elevene får en tverrfaglig prosjekteksamen som gjenspeiler den nye læreplanen

Høyre ønsker å beholde ordningen med en skriftlig og en muntlig eksamen for alle elever på 10. trinn, men i tillegg ønsker vi å innføre en tverrfaglig prosjekteksamen inspirert av Danmark.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 2020 fikk vi en ny læreplan for både grunnskolen og videregående skole. I denne læreplanen ble verdigrunnlaget for skolen løftet fram og planen legger vekt på at elevene skal utvikle seg til kritiske og reflekterende mennesker som er i stand til å delta i demokratiet og bidra til en bærekraftig utvikling.

Tverrfaglig arbeid ble styrket der elevene skal lære om sammenhenger mellom ulike fag, og de skal jobbe sammen med elever fra andre fag for å løse problemstillinger. Kritisk tenkning og refleksjon ble løftet frem som viktige kompetanser der elevene skal lære å tenke selv og vurdere informasjon kritisk. De skal også lære å reflektere over egne erfaringer og tanker. headtopics.com

En prosjekteksamen kan derfor bidra til at skolene raskere greier å utnytte mulighetene som finnes i læreplanene og endre undervisningspraksisen i det enkelte klasserom og for den enkelte elev. Disse endringene har medført at eksamensordningen, spesielt for grunnskolen, i stadig mindre grad, samsvarer med hva skolen legger vekt på og hvordan undervisning og læring er lagt opp. Dagens eksamensordning tar i mindre grad opp i seg at elevene skal se sammenhenger mellom fag og temaer og den legger heller ikke opp til at elevene skal få vist kompetanse i kritisk tenkning, kreativitet og praktisk problemløsning.

Samtidig har ungdomsskolen i dag noen store utfordringer. Gjennom den årlige elevundersøkelsen ser vi at elevenes motivasjon og opplevelse av mestring er fallende. Vi ser tydelige kjønnsforskjeller, det er mange elever med høyt fravær og vi ser et svært stort faglig sprik mellom elevene. Det er tydelig at for mange elever oppleves ikke skolen som relevant, eller at skolen er i stand til å tilpasse undervisningen til den enkelte. headtopics.com

