Vi var nest best, men har fortsatt mye å spille for

Bryne med klar beskjed til Viking før opprykkskampenLørdag kan Viking sikre et historisk opprykk til 1. divisjon. Men erkerivalen Bryne har onde planer i lokalderbyet. Les mer ⮕

Ville jubelscener da Viking sikret et historisk opprykkViking vartet opp med festfotball da det gjaldt som mest – og feide over erkerival Bryne. Les mer ⮕

Flere tusen i kø da Haalands trofeer kom hjem til JærenErling Braut Haaland vant fire mesterskap med Manchester City forrige sesong. Lørdag var trofeene stilt ut med streng bevoktning i Jærhallen på Bryne. Det var populært. Les mer ⮕

Erling Braut Haaland har trolig spilt sin siste kamp for MoldeErling Braut Haaland fikk et kraftig overtråkk like før pause i eliteseriekampen mot Start mandag kveld. Manager Ole Gunnar Solskjær bekreftet torsdag at det er lite trolig at angriperen blir tilgjengelig for spill i de siste seriekampene. Les mer ⮕

Solbakken om krass Ødegaard-kritikk: – Folk mister detLONDON (VG) Martin Ødegaard (24) hadde en sterk start på sesongen og Arsenal-kapteinen har blitt rost i skyene i lang tid. Men den siste uken har tonen endret seg. Les mer ⮕

Novak Djokovic fortsetter i spille fantastisk, klar for sin sjette Wimbledon-finaleTittelforsvarer og verdensener Novak Djokovic er klar for finalen i Wimbledon etter seier 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 over spanske Roberto Bautista Agut fredag. 32 år gamle Djokovic tok som forventet kommandoen fra start mot spanjolen som er rangert som verdens 22. beste tennisspiller. Les mer ⮕