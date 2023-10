– Vi trenger de gretne, gamle gubbene

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.har blitt en merkelapp som kan klistres på enhver mann som pusher 50 og som ytrer sine meninger i det offentlige rom. Dette kan være en effektiv hersketeknikk som nøytraliserer tyngden i argumentene til den gretne, gamle gubben.

Det å kjefte litt, sette skapet på plass, det var kanskje noe som ble opplevd som ubehagelig, men kunne noen ganger være helt nødvendig.Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland slo i nyttårstalen 1. januar 1996 et slag for nabokjerringen.at graden av grettenhet er ganske likelig fordelt mellom kjønn og aldersgrupper, og dermed er det feil å se gamle gubber som definitivt gretne.

De sier det som det er, og noen ganger helt uten omsvøp. Det kan kanskje oppleves som både unyansert og krenkende, men det betyr ikke at det er grettent. Det betyr at det er tydelig, og at det går til kjernen av det som er den eventuelle problemstilling.noe med at den maskuline form skiller seg fra den feminine ved at den er mindre omsorgsfull, så gjør den ikke det fordi menn er dummere enn kvinner (her er jeg på tynn is).visdom og en skarp tunge. headtopics.com

Og bli påminnet at i det store bildet så sitter både nabokjerringer og gamle gubber på kunnskap om hvordan demagoger, sjarlataner og lurendreiere opp igjennom årene har ledet, ikke bare dem, men hele samfunn ut i elendighet.Jeg hyller de gretne, gamle gubbene, og jeg håper de bretter seg utover samfunnsdebatten med all sin indignasjon og sine knudrete pekefinger-argumenter.Ja, de har mye å komme medPublisert: 27.

Les mer:

btno »

Brøt ut i gråt på TVSnakket åpent om sjokkmeldingen i sommer. Les mer ⮕

Ber utenriksministeren ta initiativ til våpenhvile i GazaSV og Rødt ber utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ta initiativ til våpenhvile mellom Israel og Hamas når FNs hovedforsamling diskuterer krigen. Les mer ⮕

Bente oppdaget noe muffens med kaktus: Følte seg skikkelig lurtBente Synnøve Olsen var fornøyd etter et kaktuskjøp i sommer. Men så oppdaget hun noe som ikke stemte helt med forventningene. Les mer ⮕

Sissel kler av seg: - Deilig!Å kle av seg foran kamera er ikke noe problem for Sissel (30). Nå stiller hun naken for Dagbladets lesere for å bryte med tabuer, og forteller samtidig åpent om hva slags sex hun selv liker - og hva hun gjør som swinger. Les mer ⮕

Xavi forteller sin gamle venn han mangler tre eksepsjonelle spillereXavi håper å se sin tidligere manager Pep Guardiola får svansen til å handle stor i sommer. Manchester City skuffet da de røk ut av Champions League mot Lyon, og dermed ble det bare en triumf i Carabao Cup denne sesongen. Les mer ⮕

Casemiro 'problemet' kan løses av gamle vennerDen første sesongen i Manchester United var ifølge de aller fleste forståsegpåere enestående for Casemiro. - Den brasilianske midtbanespilleren har fått det langt vanskeligere denne sesongen. Les mer ⮕