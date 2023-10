Vi ser en økning av antijødiske ytringer. Jøder i Norge forteller at de nå er redde.

I en lederartikkel lørdag 21. oktober reproduserte Dagbladet begreper som er kjent fra antijødisk tradisjon. At slike forestillinger blir gjentatt i en kontekst der temperaturen i den israelsk-palestinske konflikten er høy, er forstemmende, skriver kronikkforfatterne.Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning.

Lederen demonstrerer at Dagbladet ikke kjenner til hva som tradisjonelt er lagt til grunn for disse begrepene innenfor jødedommen. «Øye for øye, tann for tann» sikter til et krav om samsvar (proporsjonalitet) mellom overtredelser og reaksjoner, snarere enn til hevnlyst. Begrepet «Guds utvalgte folk» viser heller ikke til en overlegenhetstanke, slik Dagbladet antyder, men jødenes forpliktelse til å følge jødedommens religiøse påbud.

Fortolkningen som Dagbladets leder bygger på vedrørende begrepet om «øye for øye», er knyttet til negative klisjeer som setter en hevngjerrig, gammeltestamentlig Gud opp mot den kristne «kjærlighetens Gud». Denne klisjeens røtter strekker seg helt tilbake til kristendommens opprinnelse og har preget forestillinger om jøder og jødedommen frem til vår tid. headtopics.com

Også forståelsen av uttrykket «det utvalgte folk» som herskerdrøm og overlegenhetstanke, har dype røtter i antisemittisk tenkning. I det antisemittiske falsumet «» ble det blant annet skildret som en herskerdoktrine som var forbundet med jødenes påståtte ambisjoner om verdensherredømme.

De advarte nettopp mot å anvende antisemittiske stereotypier i dekningen av situasjonen på Gaza. Forestillinger om at jøder er drevet av en særegen, «gammeltestamentlig» fundert hevnlyst ble særlig nevnt som eksempel.At slike forestillinger blir gjentatt i en kontekst der temperaturen i den israelsk-palestinske konflikten er høy, er forstemmende, men dessverre ikke overraskende. headtopics.com

