Vi har ikke kontroll på mistenkte, men vi har kontroll på bygget

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slaktinger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Det har gått tre uker siden siden den islamistiske bevegelsen Hamas gikk til angrep på Israel.Så langt er minst 9200 mennesker – blant dem flere tusen barn – drept på Gazastripen, Vestbredden og i Israel. får du oversikten du trenger om krigen. Her finner du de viktigste oppdateringene, de siste tallene, kart og video.

Lørdag kveld kunngjorde Israels statsminister at krigen er inne i en ny fase. Han ba alle sivile komme seg til «trygge områder», selv om FN gjentatte ganger har slått fast at ingen steder er trygge på Gazastripen.Israelske styrker skal ha tatt seg kilometer dypere inn i territoriet i Gaza i nord. Det skriver den israelske avisen

Til tross for Israels opptrapping av krigen mot Hamas, har samtalene fortsatt lørdag, opplyser en kilde til Reuters. Talsmann Abu Obeida i Qassam-brigadene gjentar at de er klare til å slippe fri gislene som Hamas-medlemmer bortførte under angrepet på Israel 7. oktober. – Prisen å betale for det store antallet gisler på våre hender, er å tømme fengslene for palestinske fanger, sier Obeida.Internetttilgangen og mobilnettverket på Gazastripen er slått ut etter at Israel trappet opp krigen mot Hamas fredag kveld. headtopics.com

Deltakerne gikk gjennom sentrum av hovedstaden og krevde at den britiske regjeringen ber om en våpenhvile. Også i Kuala Lumpur i Malaysia og i Iraks hovedstad Bagdad, samt i Wellington på New Zealand var det propalestinske demonstrasjoner lørdag. I Istanbul i Tyrkia deltok flere hundre tusen personer på et arrangement der president Recep Tayyip Erdogan talte.– Hæren påfører Hamas stor skade, sier Israels forsvarsminister Yoav Gallant på en pressekonferanse lørdag kveld.

Flere enn 7700 personer er ifølge lokale helsemyndigheter drept i angrepene mot Gaza. Det er store sivile tap blant disse.

