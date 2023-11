Vi har dårlige Windows 11-nyheter (igjen)

“KB5031455 Har gjort ytelsen mye bedre faktisk, fremdeles ikke bra, men likevel mye bedre. Prøvde meg akkurat på et stunt med å laste en mengde nettsider i en nettleser, der det tidligere endte med blåskjerm rundt 600 åpne faner så passerte den til slutt 3000 nå. Det gikk i hakk og nykk, men det gikk…..ja i det minste frem til jeg skulle se en Youtube video, da trynet hele nettleseren etter å ha sett litt nykken film og hørt en forvrengt stemme.

Vi skal ikke gjøre dette om til en Mac-debatt, men Apple-folket vil nok knegge fornøyde nå. For gjett hva? Brukerne rapporterer om problemer med den ellers fine 5031455-ytelsesoppdateringen.

Samme Microsoft-avis anbefaler “System Restore” på installasjonsdisken og å opprette et “System Restore Point” før installering av tirsdags-oppdateringene til Microsoft – det er spesielt viktig når Microsofts Windows Update-verktøy selv ikke klarer å rulle tilbake KB5031455.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ITAVISEN: NÅ kan du starte på nyttMicrosoft har lansert Windows 11-oppdateringen 23H2 som inneholder alt det nyeste, inkludert de smarte nye forbedringene lansert i september.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

ITAVISEN: OPPDATERT: Pass på å gjøre dette for å starte på nyttMicrosoft har lansert Windows 11-oppdateringen 23H2 som inneholder alt det nyeste, inkludert de smarte nye forbedringene lansert i september.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Måper etter nyhetPetter Northug (37) er påmeldt for første gang på fem år: - Veldig gøy, sier langrennsløper Eirik Mysen. - Moro å se hva han kan få til, svarer landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: ID.7: Volkswagens aller viktigste nyhetMARSEILLE (Broom/TV 2): Vi prøvekjører ID.7 i Frankrike.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

BTNO: Nå øker reiselysten: – Ikke mange reiser igjen(Åpen for alle) Hvor har du mest lyst til å dra?

Kilde: btno | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Amandaprisen henger igjen i fortidenDet er ikke kvaliteten på filmen, men hvor den vises, som avgjør om den kan få en Amanda. Da mister prisen troverdighet.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕