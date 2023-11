Vi er for naive i møte med klankriminaliteten

Ønsker vi å bevare tilliten, kommer vi ikke utenom å måtte se på innvandringspolitikken med helt nye øyne, og spesielt den som omfatter innvandringen fra klansamfunn.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.» av Jan Persson og Johannes Wahlström, har fått stor oppmerksomhet i Sverige denne høsten.

Volden, drapene og eksplosjonene er bare toppen av isberget. 40–50 klaner har fått fotfeste i Sverige. Disse utgjør nettverk med opprinnelse i ulike innvandrermiljø, og er forbundet gjennom slektskap, vennskap, religion og etnisitet. Klanene har sitt utspring fra Tyrkia, Balkan, Midtøsten, deler av Asia og Afrika.

Klanen er en erstatning for staten – vi kaller det utenforskap når vi ser det i vestlige land, mens for mange er det en normaltilstand.I bankene formidler de for eksempel lån, eller gir tillatelse til pengetransaksjoner – som ofte er penger som kommer inn fra diverse type svindel. Virksomheten omfatter alt fra prostitusjon og bedrageri til nettbasert svindel og utpressing.

Det er naivt å tro at det store antallet mennesker som kommer fra land der klanen er den viktigste styreformen, skal tilpasse seg, eller integreres i våre systemer uten videre. Klanen er en erstatning for staten – vi kaller det utenforskap når vi ser det i vestlige land, mens for mange er det en normaltilstand.Samfunnet i Europa og Norge var også én gang organisert på basis av slekts- og klanstrukturer.

