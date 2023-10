Vi elsker barnet av hele vårt hjerte, men systemet rundt river oss snart i filler

Det er det imidlertid ingen som er opptatt av. Dette barnet trenger, i likhet med alle andre barn, ro og å få lov til å være barn uten bekymringer og belastninger. Men barnet blir kontinuerlig forstyrret og presset av et system som ikke respekterer hens meninger, følelser og rettigheter. Barnet blir presset til å gjennomføre samvær, selv om hen lenge har gitt kraftig uttrykk for at hen ikke vil.

Man skulle tro barnevernets oppgave først og fremst er å beskytte barna. Ikke å balansere umulige dobbeltroller og uforenlige rettigheter derI Norge kan biologiske foreldre reise sak om tilbakeføring hvert år helt til barnet er 18 år. Noen barn ønsker å flytte tilbake til foreldrene, og for noen barn er det sikkert riktig.

Slik er det nå for veldig mange barn i Norge. Og da har vi ikke engang nevnt konsekvensene for alle fostersøsken. De kan oppleve en kontinuerlig frykt for å miste en søster eller bror de er blitt nært knyttet til.«vårdnadsöverflyttning». headtopics.com

Det innebærer at foreldreansvaret går over fra foreldre til fosterforeldre. Barnevernsnemnda i Sverige skal vurdere «vårdnadsöverflyttning» etter at barnet har bodd to år i fosterhjem. Barneombudet i Norge foreslår nå en tilsvarende løsning her «for å sikre stabilitet for barn i fosterhjem». Det skriver ombudet i sin rapport. Men dette er det helt tyst om fra barneministeren vår, til tross for at det nå er et gjentagende tema på konferanser og fagsamlinger. Det holder ikke at departementet viser til at det «pågår et arbeid». For mens vi venter på resultatet av dette arbeidet, ødelegges mange barn.

Aftenposten kjenner skribentenes identitet og publiserer anonymt av hensyn til barnet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått tilbud om å svare på de konkrete påstandene i kronikken.Hun bodde alene på den øde øya i 14 år. Så fikk hun besøk: – Det kunne jo ikke bli noe mer. Vi var jo fetter og kusine. headtopics.com