VG: Styret i Norges Skiforbund innkalles til hastemøte etter Braathen-sjokket

Det er VG som har fått bekreftet at styremøtet skal finne sted.

Ifølge avisen skal styremedlem Stine Korsen ha bedt om et ekstraordinært møte. Dette vil trolig finne sted i løpet av det neste døgnet, skriver VG.Til NRK opplyser imidlertid skipresident Tove Moe Dyrhaug at det skal avholdes et orienteringsmøte. Dette gjennomføres digitalt.

Lucas Braathen fyrte av mot Skiforbundet i en dramatisk pressekonferanse hvor han kom med nyheten at han legger opp. Bilder med tillatelse fra NRK. Lucas Braathen varslet fredag at han avslutter karrieren i en alder av 23 år. Nyheten slapp han rett før helgens verdenscupåpning i Sölden.På pressekonferansen i Sölden langet Braathen ut mot Norges Skiforbunds håndtering av konflikten om bilderettigheter. headtopics.com

