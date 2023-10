VG: Innkaller til ekstraordinært skistyremøte

Manchester United-manager Erik ten Hag er ikke bekymret for at Alejandro Garnacho blir straffet etter sin post om lagkamerat André Onana.

– Det er åpenbart der vi står nå, at ting kunne vært håndtert annerledes. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå, det er litt for ferskt for det, men det er klart at … det er først og fremst leit og trist, vi tenker på Lucas, og så må vi snakke med ham og de rundt. Og så må vi være ydmyke på at når det får sånne konsekvenser, så er det absolutt ikke noe noen ønsker, sier han.

– Det er ganske mange spørsmålstegn inn mot søndag. Vi har vært et halvt juniorlag på trening nesten hele uken. Men det er spørsmål rundt spesielt Ole Sæter og Isak. Jeg tror Ulrik (Yttergård Jenssen) og Sverre (Nypan) blir klare, sier trener Svein Maalen. – Nå har det vært sykdom denne uken. Han er veldig innstilt på å bli frisk selv, men det er et virus som bestemmer det. headtopics.com

Skipresidenten forteller at nyheten kom overraskende på henne også. Til Braathen sterke kritkk mot skiforbundet svarer Dyrhaug: – Helt siden i vår har jeg skjønt at håpet om at jeg kunne få realisert mine drømmer og mål med å jobbe med dette, ble mindre og mindre.Lillestrøm flyr høyt etter 2-0 i derbykampen mot Vålerenga. Mandag venter Bodø/Glimt på Aspmyra. Trener Eirik Bakke har fått litt å tenke på gjennom uken.

– Jeg koser meg veldig. Det visste jeg at jeg kom til å gjøre. Det er en fin klubb med fantastiske supportere. Og det er en utrolig interesse rundt klubben, sier Bakke.– Ja, hvis det er på de rette premissene for begge. Klubben skal bruke tid på å finne ut hvilken vei den vil gå, og det var vi samstemte om da jeg gikk inn i dette. Jeg skulle bruke høsten til å kjenne på Lillestrøm, og de skulle kjenne på meg. headtopics.com

