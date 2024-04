VG bruker AI-verktøy for å forbedre journalistikken

VG benytter AI-verktøy fra forskjellige selskaper (til enhver tid oppdatert oversikt i Åpenhetsportalen lenkes til - se oversikt under) for å forbedre og effektivisere vår journalistikk. Verktøyene hjelper blant annet journalistene med å finne og berike innhold, oversette, forbedre kvaliteten og skape ulike versjoner og formater. Redaksjonen har bygget systemer som automatisk samler og setter sammen informasjon.

For VGs journalister kan utkast til artikler eller andre innholdselementer genereres løpende. AI-verktøy brukes ofte for å heve brukervennligheten av hver enkelt publisering. Det gjøres redaksjonelle vurderinger på hva og på hvilken måte innhold skal videreutvikles og det skal alltid faktasjekkes før publisering finner sted. Der AI er brukt utover dette, opplyser VG om det som en del av god presseskikk ved å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholde

