Veterinærforeningen vil påby merking av hund og katt så fort som mulig

Der tas det til orde for at regjeringen legger fram forslag om å innføre obligatorisk ID-merking av katter og sikrer at innføring av obligatorisk ID-merking av hund trer i kraft så fort som mulig.

Da høringsfristen utløp tirsdag, var det kommet inn 18 skriftlige høringsuttalelser. Saksordfører Geir Jørgensen (R) sier høringsinnspillene og forslaget nå går til ordinær komitébehandling. – Så langt jeg ser, er samtlige av de som har gitt sitt syn i saken, positive til forslaget, sier han til NTB.Ifølge Mattilsynet er det rundt 800.000 katter i Norge, hvorav 50.000 er forvillede og hjemløse.

– Det finnes ingen god metode i dag for å finne eller ansvarliggjøre eier hvis man finner en død eller påkjørt katt. Rent forvaltningsmessig er det også tidvis et problem at villkatter formerer seg – skal kattene man finner, avlives, eller er det noen som eier dem? Så dette forslaget, om det blir vedtatt, vil gjøre slikt mye enklere, sier Jørgensen. headtopics.com

Norge har allerede et ID-register som fungerer ganske bra. DyreID eies av Den norske veterinærforening og har nærmere 900.000 registrerte hunder og katter. I «Kjæledyrrapporten 2022» anslås det at over 95 prosent av alle valper og over 80 prosent av alle kattunger blir ID-merket og registrert. Men altså ikke alle.

– Et stort antall katter dumpes eller kommer bort fra hjemmet sitt hvert år, særlig i tilknytning til ferier. Dyrevelferden for hjemløse dyr er som regel svært dårlig, påpeker Veterinærforeningen og mener at obligatorisk ID-merking vil kunne forebygge «dumping» av katter, gi bedre muligheter for politiet til å håndtere lovbrudd knyttet til dyr, styrke dyrevelferden og identifisere smittsomme sykdommer på tidlig stadium. headtopics.com

