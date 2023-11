Vestfoldbanen stengt på grunn av utglidning og vannmengder

Vestfoldbanen er stengt mellom Drammen og Sande på grunn av utglidning og større vannmengder, skriver Bane NOR i en trafikkoppdatering. Det er Vy som kjører tog på strekningen, og de skriver at det har gått et ras. – Mye nedbør, kombinert med snøsmelting, gjør området ustabilt, forklarer pressevakt i Bane NOR Harry Korslund. Bane NOR har derfor meldt inn behov for en faglig vurdering av geologer før toglinjen kan åpnes igjen

. Det er foreløpig usikkert når banen vil åpne igjen, og fredag kveld melder Bane NOR oppdatering først klokken 00.30 natt til lørdag. – Linje L1 stopper ikke ved Lørenskog pga. store vannmengder. Vy kjører taxi for tog for reisende fra Hanaborg/Høybråten til Lørenskog, melder Bane NOR. Fredag kveld er E134 Elgskauåstunnelen i Asker stengt på grunn av flom, melder Vegtrafikksentralen. – Vi prøver så godt vi kan å holde det åpent, men når det blir så mye vann, så går det ikke rett og slett, sier Barbro Evensen Venhaugen i Vegtrafikksentralen Øst. Hun forteller at Robsrudtunellen på Lørenskog fra Vestre Aker og ned, og veien ved Lørenskog stasjon, også er stengt. I områdene rundt Hamar og Elverum er det snø som skaper problemer. Vegtrafikksentralen har fått inn enkelte meldinger om vann på veiene i Vestfold, Telemark og Agder. Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) har fredag formiddag 15 personer ute og har kalt inn ekstra mannskaper for å sikre trafostasjoner, tømme kjellere og få unna vanne

