Verste siden 30-tallet for Manchester United og Erik ten Hag

RUFSETE: Her diskuterer André Onana med utespillerne hva som gikk galt da Newcastle scoret sitt andre for kvelden. Foto: LEE SMITHEtter sidebyttet hadde Manchester United en god periode. Så skjedde det som ikke skulle skje for de røde djevlene.

Timen var spilt da Joe Willock fikk forsere fremover, før midtbanespilleren plasserte ballen i mål fra 16 meter.– Det var ikke godt nok. Vi må ta ansvar for det, og jeg må ta ansvar for det, sier nederlenderen tilPRESSET: Erik ten Hag har mange problemer han må fikse i United-laget den kommende tiden. Foto: PAUL ELLISer det første gang siden 1962/63-sesongen at United taper åtte av de første 15 kampene i en sesong.

I tillegg er det første gang de taper fem av de ti første kampene på hjemmebane siden 1930/31-sesongen. I Premier League har de åtte poeng opp til fjerdeplass etter ti spilte kamper. I Champions League ligger de på tredjeplass etter halvspilt gruppespill.

Mot Newcastle ble store stjerner som Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Rasmus Højlund benket fra start. Også bortelaget hvilte flere viktige spillere, deriblant Kieran Trippier, Bruno Guimarães og Callum Wilson.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Manchester United-sjef Erik ten Hags uttalelser vekker oppsikt:Fikk spørsmålet mange har stilt seg etter at nederlenderen overtok i Manchester United.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Manchester United-styret måtte nedlegge veto mot Erik ten Hag-signering som ville vært katastrofalDen nederlanske manageren Erik ten Hag har brukt nesten 5,4 milliarder kroner på kjøp av 16 spillere siden han ble ansatt i Manchester United i fjor sommer. – De fleste har spilt i Eredivisie eller under Ten Hag før.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DAGBLADET: Ligacupen: Live: Manchester United - Newcastle UnitedHer kan du følge kampen mellom Manchester United og Newcastle live i Ligacupen.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DB_SPORT: Du får sparken i morgenNewcastle United er videre i Ligacupen etter å ha ydmyket Manchester United.

Kilde: db_sport | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Manchester United følger spiller som er 'selve betegnelsen på fotballintelligens'Manchester United var ett av flere lag som hadde speidere til stede på tribunen søndag da Brøndby vant 2-1 over Nordsjælland. Nicolai Vallys, 27, scoret vinnermålet i det 64. minutt, med speidere fra hele Europa som fulgte med på prestasjonen hans.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

TV2SPORT: Manchester United ble buet ut: - Skikkelig forferdeligManchester United-krisen fortsetter. Onsdag ble det stortap mot et b-preget Newcastle-lag i ligacupen.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕