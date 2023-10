Verdensbanken-rapport: Matprisene kan øke enda mer og oljeprisen kan stige til «ukjente høyder»

KAN STIGE MER: Matvareprisene har steget merkbart det siste året, men kan komme til å gå ytterligere opp dersom krigen i Midtøsten eskaleres. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2Verdensbankens rapport om det globale varemarkedet anslår at krigens følger for oljeprisen vil bli begrenset dersom ikke krigføringen trappes opp. Men utsiktene vil raskt bli mørkere dersom det motsatte skjer, heter det.Hamas-angrepet mot Israel 7.

Verdensbanken opererer med tre mulige situasjoner som kan utspille seg. De har vurdert følgene av en liten, mellomstor eller stor opptrapping. På det laveste nivået er det ventet håndterbare følger og en oljepris neste år på rundt 81 dollar fatet.

Skulle krigføringen utvikle seg til neste nivå, til å bli noe som liker Irak-krigen i omfang og intensitet, vil tilgangen på olje synke med mellom tre og fem millioner fat daglig, en situasjonen som vil få prisen til å øke med opp mot 35 prosent, tror Verdensbanken. headtopics.com

Verdensbanken varsler en betydelig økning av oljeprisen dersom krigen mellom Israel og Hamas trappes kraftig opp. Foto: Andrew Harnik / AP / NTBI en omfattende eskalering, noe tilsvarende araberlandenes oljeembargo i 1973, vil den globale tilgangen på olje falle med mellom seks og åtte millioner fat per dag. Prisen kan da gå rett i været og ligge på mellom 140 og 157 dollar fatet, en økning på mellom 56 og 75 prosent, skriver Verdensbanken.

Bankens sjeføkonom, Indermit Gill, sier at den russiske invasjonen av Ukraina allerede har hatt negative følger for den globale økonomien og at en opptrapping av krigføringen mellom Israel og Hamas vil føre til at verden for første gang på flere tiår vil stå overfor et dobbelt energisjokk, utløst av kriger både i Ukraina og Midtøsten. headtopics.com

Eide om fredsforhandlinger: Norge står klarNorge er beredt til å ta ansvar i eventuelle fredsforhandlinger i Midtøsten dersom det skulle komme en forespørsel, sier utenriksministeren. Les mer ⮕

Ruud gir ikke opp håpet om ATP-sluttspillet: – Helt klart fullt muligTennisesset Casper Ruud er klar på at han bør vinne Paris Masters dersom har skal komme seg med i ATP-sluttspillet i Torino senere i høst. Ruud røk ut tidlig igjen i Basel og er nede på 11.-plass på rankingen for årets sesong. I ATP-sesongfinalen i Torino er det bare årets åtte beste poengplukkere som får være med. Les mer ⮕

KFUM Oslo knuste Sogndal – kan rykke opp til Eliteserien i morgen(Sogndal – KFUM Oslo 0–3) KFUM Oslo gjorde jobben borte mot Sogndal. Det betyr at opprykket til Eliteserien vil være sikret dersom Kongsvinger avgir poeng mot Sandnes Ulf på søndag. Les mer ⮕

Det overraskende kan skje i nattApple kan komme til å lansere iPad mini 7 med bedre skjerm og A16-brikke natten 01:00 sammen med MacBook Pro og iMac med M3-brikker. Les mer ⮕

Eyvind Hellstrøm åpner seg om rollen som stefar- Kan le og snakke om alt mulig rart, forteller kjendiskokken. Les mer ⮕

Været: Venter opptil 15 cm snøFra natt til mandag kan det komme opptil 15 centimeter snø på Østlandet. - Kan bli utfordrende i morgentrafikken, sier Meteorologisk institutt, som anbefaler hjemmekontor. Les mer ⮕