Verdensbanken: Oljeprisen kan presses til «nye og ukjente» høyder

I en rapport om følgene av krigføringen heter det at høyere oljepriser kan føre til ytterligere økning i matvareprisene verden over.

Verdensbankens rapport om det globale varemarkedet anslår at krigens følger for oljeprisen vil bli begrenset dersom ikke krigføringen trappes opp. Men utsiktene vil raskt bli mørkere dersom det motsatte skjer, heter det.Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober og den påfølgende bombingen av mål på Gazastripen har utløst frykt for en bredere væpnet konflikt i Midtøsten.

Verdensbanken opererer med tre mulige situasjoner som kan utspille seg. De har vurdert følgene av en liten, mellomstor eller stor opptrapping. På det laveste nivået er det ventet håndterbare følger og en oljepris neste år på rundt 81 dollar fatet. headtopics.com

Skulle krigføringen utvikle seg til neste nivå, til å bli noe som liker Irak-krigen i omfang og intensitet, vil tilgangen på olje synke med mellom tre og fem millioner fat daglig, en situasjonen som vil få prisen til å øke med opp mot 35 prosent, tror Verdensbanken.

En omfattende eskalering, noe tilsvarende araberlandenes oljeembargo i 1973, vil den globale tilgangen på olje falle med mellom seks og åtte millioner fat per dag. Prisen kan da gå rett i været og ligge på mellom 140 og 157 dollar fatet, en økning på mellom 56 og 75 prosent, skriver Verdensbanken. headtopics.com

Bankens sjeføkonom, Indermit Gill, sier at den russiske invasjonen av Ukraina allerede har hatt negative følger for den globale økonomien og at en opptrapping av krigføringen mellom Israel og Hamas vil føre til at verden for første gang på flere tiår vil stå overfor et dobbelt energisjokk, utløst av kriger både i Ukraina og Midtøsten.

