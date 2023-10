Verdens mektigste banksjef selger aksjer for første gang

JP Morgan Chase-sjef Jamie Dimon skal selge én million aksjer i banken han leder, ble det kjent fredag.

Salget, som skal skje gjennom neste år, er det første Dimon gjør siden han tok over som konsernsjef for 18 år siden. Med dagens kurser vil nedsalget gi et proveny på over 140 millioner dollar. Etter planen skal han og familien sitte igjen med 7,6 millioner aksjer i storbanken. Inkludert opsjoner har Dimon JP Morgan-verdier for 1,4 milliarder dollar, skriver– Dimon fortsetter å ha sterk tro på bankens fremtidsutsikter og eierandelen vil fortsatt være betydelig, het det.

En talsperson for banken avviser at nedsalget har noe å gjøre med planlegging for Dimons etterfølger og at det ikke foreligger planer om ytterligere nedsalg.Nyheten om nedsalget kommer dagen etter at Dimon serverte en bredside mot verdens sentralbanker for å ha tatt grundig feil om den økonomiske utviklingen det siste halvannet året. headtopics.com

Dimon er den lengstsittende konsernsjefen på Wall Street etter å ha hatt toppjobben siden 2005, bare ett år etter at han ble ansatt. 67-åringen har mer enn to millioner opsjoner i tillegg til aksjebeholdningen, skriver FT.JP Morgan Chase er den største banken i USA, med nesten 3300 milliarder dollar under forvaltning, ifølge Forbes. Aksjen, som i skrivende stund omsettes for 137 dollar, har steget 1,5 prosent hittil i år.

I tredje kvartal hadde JP Morgan Chase netto renteinntekter på 22,9 milliarder dollar, opp 30 prosent fra samme kvartal i fjor.

