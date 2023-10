Verdens beste tennisspiller: 'Ja, jeg vil gjerne bli president i Real Madrid'

Noen måneder senere kunngjorde han at han ikke ville spille resten av sesongen, men at han muligens ville komme tilbake neste sesong for et siste år med tennis.Rafael betraktes som en av de beste tennisspillerne gjennom tidene. Hans suksess på grus har gitt han navnet «The King Of Clay».

«Hvis det gjør vondt er det vanskelig å være lykkelig, det endrer karakteren min når det gjør mer vondt enn det burde.» «Jeg tror det er en god sjanse for at det blir det, fordi jeg vet hvordan kroppen min er, men hvordan jeg vil være om fire måneder, jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker på hva jeg skal gjøre i 2024, fordi det vil endre seg fullstendig avhengig av hva mine mål er.

«Mitt håp er innen midten av november å vite hvordan jeg er fysisk. Dette er fristene jeg har satt for meg selv».Selv om temaet pensjonisttilværelse er vanskelig for Nadal å diskutere, legger han skylden for sine fysiske problemer fast på sin egen kappe, noe som tyder på at mangel på omsorg for egen kropp som ung har bidratt til skadeproblemene hans nå. headtopics.com

«Jeg gjorde det da jeg var yngre, men i årevis har jeg vært en av de beste spillerne på kretsen. Djokovic har gjort det bedre fordi måten han spiller på har tillatt ham å spille mer enn meg. Men jeg tok feil fordi jeg trodde mine avgjørelser var gode.»

