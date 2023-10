Verdens 10. rikeste mann interessert i Liverpool

Mandag meldte The Athletic at Fenway Sports Group (FSG), som har eid Liverpool siden 2010, har lagt klubben ut for salg.

En fullstendig salgspresentasjon har blitt produsert for interesserte parter, mens Goldman Sachs og Morgan Stanley skal ha blitt kontaktet for å bistå med salgsprosessen.FSG svarte med en uttalelse der de hevdet de ville vurdere nye aksjonærer hvis den rette kjøperen dukket opp, men forsikret at de fortsatt var fullstendig forpliktet til å sikre suksess til Liverpool, både på og utenfor banen.

Steve Ballmer, den tidligere administrerende direktøren i Microsoft, har blitt ryktet å være interessert i å kjøpe Liverpool.Den Detroit-fødte forretningsmannen, som har en svimlende formue 86 milliarder dollar (73 milliarder pund) ifølge Bloombergs Billionaire-indeks, er den tiende rikeste personen i verden. headtopics.com

Ballmer er relativt sosialt bevisst. I følge Influence Watch har han og kona finansiert politiske grupper som ønsker å øke mulighetene for etniske minoriteter. Han har også gitt betydelige donasjoner for å bringe mer våpenkontrolllovgivning.

