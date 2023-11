Venter spent på Vinmonopolets beslutning: Håper på nye, lokale polutsalg

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STVAFTENBLAD: Tiktok skal åpne døren for 50 milliarder kroner til RogalandEt gigantisk anlegg i verdensklasse på Hamar blir lillebror hvis politikere på Jæren sier ja til 500 arbeidsplasser og nei til porno og poker.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

: Helsedirektoratet tilbyr fire nye apper mot psykiske plagerRegjeringen håper at gode helseapper kan forebygge at psykiske helseplager forverrer seg.

Kilde: | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Kourtney Kardashian Barker og Travis Barker: Venter barn: Nå avslører de navnetI sommer kom nyheten om at paret venter sitt første barn. Nå røper de babynavnet.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Gult farevarsel for snø: – Håper mange fikk seg en vekker på mandagNå kommer det snø, slaps og regn. Folk bør beregne god tid hvis de skal ut å kjøre torsdag, advarer Vegtrafikksentralen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Kan bli 40 centimeter snø på Østlandet: – Håper mange fikk seg en vekker på mandagNå kommer det snø, slaps og regn. Folk bør beregne god tid hvis de skal ut å kjøre torsdag, advarer Vegtrafikksentralen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TEKNISK: Multiconsult venter lavere investeringsnivå, økt konkurranse og marginpressMulticonsults ordrereserve er på rekordhøye nivåer, men nå venter selskapet et svakere marked fremover, spesielt innen bygg og eiendom.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕