Venter boligprisfall: – Hoper seg opp med usolgte boliger

– Men det trodde vi i september også – og da ble det bare et prisfall på 0,2 prosent, legger hun til.På landsbasis har det aldri vært så mange usolgte boliger i en september-måned som i 2023. Hele 37 prosent flere enn september-snittet de siste 14 årene.

– Boligmarkedet er seigt. Det hoper seg opp med usolgte boliger, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets. At antall usolgte boliger øker kan føre til at prisfallet lar vente på seg – eller at det blir mindre enn det som er reelt.

Selger vil ikke kutte prisen så mye som kjøper er villig til å kjøpe for. Da velger selger gjerne å vente eller trekke boligen fra markedet. – Antagelig har prisene allerede falt mer enn statistikken tilsier. Du selger ikke før du må i det klimaet som er nå, sier Olsen.Men til tross for at stemningen på boligmarkedet er sur, venter ikke DNB markets at prisfallet vil være langvarig.Det forklarer hun med at tilbudssiden er stram.Byggestart av nye boliger i tredje kvartal var 50 prosent lavere enn i tredje kvartal i fjor. Det var en ny bunnotering.

I Asker og Bærum, Drammen, Follo, Romerike og Bodø var det omtrent dobbelt så mange usolgte boliger enn ellers. I Stavanger og Kristiansand var der derimot langt færre usolgte boliger enn normalt. Byene er også blant få byer med prisoppgang i september – mye grunnet den økte aktiviteten i olje- og gassnæringen.

