Venter 40 centimeter – ber folk vurdere hjemmekontor

– Den vil deretter bre seg videre oppover i løpet av natten, slik at hele Østlandet vil få nedbør torsdag morgen. Nedbøren begynner som snø i dag, men torsdag stiger temperaturen slik at nedbøren fort vil gå over til sludd i ytre strøk. På kvelden kan det bli regn, sier Lundhaug til VG.Pressevakt Sofie Bruun i Ruter sier de bemanner opp, og forbereder seg på skikkelig uvær.

–Så har vi informasjonsberedskap ut mot innbyggerne som bruker tjenestene våre. Blant annet nettsidene våre, og i reiseplanleggeren i appen vår, sier Bruun.– Det kan være hvis man får kjøretøy som er til hinder i veien, eller hvis det er behov for bilberging, at det blir omkjøring og innstillinger – den typen ting, sier Bruun.– Beregn god tid. De som har mulighet for hjemmekontor kan jo også vurdere det, sier Bruun.

– Det blir plussgrader hele torsdag i Oslo, rundt fem til syv grader, så det vil nok ikke ise til, men sluddet kan ligge på bakken som slaps.– Det kan bli glatt på Østlandet, så jeg håper mange fikk seg en vekker på mandag, sier hun til VG.

Vestlandet vil få noe nedbør, rundt fem millimeter, og temperatur på rundt fem grader. Onsdag kveld og natt til torsdag ventes lokalt kraftige vindkast på 27 til 30 m/s fra sørøst, og liten storm i fjellet for indre strøk av Rogaland.Fra onsdag kveld er det gult farevarsel for regn som fryser på kald bakke og lokalt frysende regn i deler av Agder, Rogaland og Hordaland.

