Venstre-lederen er usikker på om hun vil peke på Erna Solberg som statsminister i 2025

Venstre-lederen vet ikke om hun vil peke på Erna Solberg som statsminister i 2025. Senterpartiet blir Venstres hovedmotstander i stortingsvalget neste år. Guri Melby inviterer til 140 årsfeiring på Grand for Norges eldste parti lørdag. Under hennes ledelse har Venstre gått fra en permanent krisetilværelse under sperregrensen, til en oppslutning på rundt 6 prosent. Lørdag samles alt som kan krype og gå i Venstre på Grand i Oslo for å feire Norges eldste parti. Venstre fyller 140 år.

Men konstitueringen i 1883 – ett år før stiftelsen – foregikk på sagnomsuste Engebret Café. Da var det kampen for parlamentarismen som gjaldt. Og forbausende liberale kampsaker – på slutten av 1800-tallet – som alminnelig stemmerett, juryordning og religionsfrihet.tar oss med da vi ønsket et intervju. Hun ønsker å snakke om jubilee





Aftenposten » / 🏆 31. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Erna Solberg forsvarer pandemiforslag: – Alvorlige konspirasjonsteorierEndringer i smittevernloven foreslått av regjeringen, og støttet av Høyre, har blitt kritisert for å være autoritære. Det slår Høyre-leder Erna Solberg kraftig tilbake mot.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Erna Solberg advarer mot konspirasjonsteorier rundt smittevernlovTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Erna Solberg forsvarer pandemiforslag: − Alvorlege konspirasjonsteoriarI dag andregongsbehandlar Stortinget den nye og omstridde smittevernlova, slik lovsaker krev.

Kilde: NRK Hordaland - 🏆 5. / 63 Les mer »

Erna Solberg: – Vi er «tough on crime»TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Det blir krevende å stå utenfor EUHvis verden står til påske i 2025, kan Norge søke EU-medlemskap i 2026.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Lysbakken legger opp: – Sunt, for meg, og for partietAudun Lysbakken aner ikke hva han skal drive med etter 2025.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »