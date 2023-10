Venner for livet-skuespiller Matthew Perry (54) er død

Dødsfallet blir bekreftet av NBC Entertainment, som kringkastet TV-serien, og Warner Bros, som produserte den.– Vi er sønderknust over bortgangen til vår kjære venn Matthew Perry, skriver Warner Bros i en uttalelse.

Han var med i alle episodene av Venner for livet, eller Friends, som den heter på originalspråket. Perry spilte den sarkastiske, litt usikre og nevrotiske karakteren Chandler Bing. Serien gikk fra 1994 til 2004, og det ble spilt inn 234 episoder.

– Dette er en hjerteskjærende dag, og vi sender kjærlighet til familien hans, til vennene hans og til fansen skriver Warner Bros.Det er foreløpig ikke kjent hva dødsårsaken er, men representanten som NBC News har snakket med, sier det kan dreie seg om drukning. headtopics.com

Perry ble nominert til en Emmy for rollen i Venner for livet, og ytterligere to nominasjoner for hans opptreden i serien The West Wing. Han spilte også i flere storfilmer. Blant annet spilte han mot Salma Hayek i Fools Rush og Bruce Willis i The Whole Nine Yards.I 2021 kom hovedrollebesetningen til Venner for livet sammen for å spille inn en gjenforeningsspesial.

Perry var åpen om sin kamp mot rusavhengighet, som han også slet med under innspillingen av Venner for livet. I hans memoarbok fra 2022 skrev han åpenhjertig om avhengigheten til piller og alkohol. – Hei, mitt navn er Matthew, selv om du kanskje kjenner med ved et annet navn. Vennene mine kaller meg for Matty. Og jeg skulle egentlig ikke ha vært i live, skriver han i åpningen av boken. headtopics.com

Perry var født i Massachusetts, men vokste opp i Ottawa i Canada med moren sin. Som 15-åring flyttet han til Los Angeles i håp om å oppfylle skuespiller- og komikerdrømmen. Han var 25 år da pilotepisoden av Venner for livet ble innspilt.

