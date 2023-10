Vennen drept av politiet: - Ikke til å tro

- Jeg kan ikke fatte og begripe at han står bak dette. Det er rett og slett ikke til å tro.. Det sier Odd Ivar Bjørnsen (44) til Dagbladet. Han er barndomsvenn med mannen i 40-åra som søndag kveld stakk fra en trafikkulykke i Stavanger, kapret en bil og tok sjåføren som gissel - før han så ble skutt og drept av politiet.. - Det er lett å tenke det verste om folk som framsetter trusler, tar andre mennesker som gisler og som skyter mot politiet.

- For meg ser det ut som at politiet har avfyrt minst ti skudd, hvorav flere av dem er rettet direkte mot bryst- og hoderegionen hans. Det synes jeg er voldsomt, spesielt siden politiet i Norge ikke skal skyte for å drepe.. Bjørnsen understreker at han ikke var tilstede da skuddvekslingen fant sted, men at han - basert på bildene fra stedet - likevel sitter igjen med en følelse av at politiet kunne håndtert situasjonen på en annen måte..

− Har vi ikke kontroll på dette, er vi ikke en suveren statDet er tull at Norge mangler kompetanse til å lykkes med en sikker og god nasjonal sky, mener Jarle Bjørgeengen. Les mer ⮕

Kåffa kan rykke opp søndagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

søndag var det klart for neste klubb til å 'ta den vanskelige avgjørelsen'På lørdag var det dronningens skogvoktere, QPR, som sendte manageren ut bakdøra, på søndag fulgte Bristol City med å sparke sin leder langs sidelinjen. Nigel Pearson har ledet klubber som Watford, Leicester, Derby og Southampton. Hos Bristol City har det blitt 131 kamper siden 2021. Les mer ⮕

To ran i Stavanger: Hadde stikkvåpenForsvant fra stedet på en sparkesykkel – for å rane enda en butikk. Les mer ⮕

Röyksopp i Stavanger: – Oktoberfest i det ytre romJournalist Les mer ⮕

Stavanger-gründerens jakke brukes av kongen og Premier League-managere:Kongen bruker den. United-manageren bruker den. Og tv-profiler bruker den. Stavangermannen Dag Even Tresselt selger jakker for 100 millioner kroner. Les mer ⮕