«Vegetarboomen» avtar: Nå faller salget

Hun legger til at de begynte å se en nedgang allerede i fjor, men at tallene hittil i år viser samme tendens.– Alle produkter har en nedgang, også det vi kaller ferdigmat og som omfatter for eksempel pølser og burgere, sier Søyland.

Søyland poengterer også at det er snakk om produkter som aktivt markedsføres som vegetar/vegan trenden gjelder. – Nedgangen gjelder ikke produkter naturlig er vegetariske, som for eksempel frukt og grønt, kikerter og kokosmelk, sier hun.Salg- og markedsdirektør i Rema 1000 Pia Mellbye merker også nedturen fra fjoråret.

– Hvis vi sammenligner de siste fem ukene med samme periode i fjor, ser vi at det har vært en salgsreduksjon, sier Mellbye. I motsetning til Norgesgruppen kan Rema derimot melde om en økning blant noen utvalgte produkter. En variant av revet «ost» er godt over tredoblet sammenlignet med fjoråret, ifølge Rema.Coop Norge merker også en tilbakegang for matgruppen.

– Vi ser at det er noe nedgang i kategorien, men dette er en liten kategori med lav omsetning i utgangspunktet, sier kommunikasjonsrådgiver, Simen Kjønnås Thorsen.– Vegetar er en liten del av totalsalget. I 2022 utgjorde vegetar 0,29 prosent av den totale omsetningen målt i salg i verdi, sier Søyland.

– Selv om produktene blir sett på som mer bærekraftige enn kjøttprodukter, blir de ikke sett på som sunnere. Dette er på grunn av de lange ingredienslistene på produktene, sier Varela-Tomasco til E24.– Smak og teksturen på vegetarproduktene som burger og pølse er fremdeles langt fra deres kjøttkonkurrenter, sier matforskeren.

